MS é alvo de operação da PF que mira grupo atuante no tráfico e lavagem de dinheiro

Mato Grosso do Sul, assim como São Paulo e Paraná, estão recebendo a operação 'Arco Sul', deflagrada pela Polícia Federal e o Gaeco-SP, na manhã desta terça-feira (19), que mira uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A investigação apontou que o grupo atua com frequência nos três estados. Assim, a ação busca cumprir 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados em R$ 50 milhões.

Um dos mandados de prisão seria contra o líder da organização criminosa, procurado pela Interpol. Além dele, a busca é contra outros fornecedores das drogas, atuantes no Paraná e Mato Grosso do Sul, assim como compradores de Ribeirão Preto.

Durante as investigações, que começaram em 2024, a força-tarefa já apreendeu 918 kg de cocaína, 1,1 tonelada de maconha e na prisão de 18 suspeitos de transportar as drogas.

