Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

MS é alvo de operação da PF que mira grupo atuante no tráfico e lavagem de dinheiro

Um dos alvos dessa ação policial seria um procurado pela Interpol e apontado como líder da organização criminosa

19 agosto 2025 - 08h22Luiz Vinicius
Operação acontece em três estadosOperação acontece em três estados   (Divulgação/Polícia Federal)

Mato Grosso do Sul, assim como São Paulo e Paraná, estão recebendo a operação 'Arco Sul', deflagrada pela Polícia Federal e o Gaeco-SP, na manhã desta terça-feira (19), que mira uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A investigação apontou que o grupo atua com frequência nos três estados. Assim, a ação busca cumprir 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados em R$ 50 milhões.

Um dos mandados de prisão seria contra o líder da organização criminosa, procurado pela Interpol. Além dele, a busca é contra outros fornecedores das drogas, atuantes no Paraná e Mato Grosso do Sul, assim como compradores de Ribeirão Preto.

Durante as investigações, que começaram em 2024, a força-tarefa já apreendeu 918 kg de cocaína, 1,1 tonelada de maconha e na prisão de 18 suspeitos de transportar as drogas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bope precisou ser acionado para a ocorrência
Polícia
Bope é acionado após morador confundir garrafa pet com explosivo no Taquarussu
Dede tinha um mandado de prisão em aberto
Polícia
Baleado em confronto, Dede ameaçava ex-mulher com arma e mensagens na Capital
 Garras
Polícia
Homem que estuprou ex-mulher e filha é baleado em confronto com o Garras na Capital
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Santa Casa da Capital
Polícia
Homem morre na Santa Casa após ser eletrocutado em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após bater em 'garota do job' ao se recusar a pagar por programa
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Polícia
Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Polícia
Acusado de matar mulher a facadas no Los Angeles é preso em Mato Grosso
O ataque aconteceu na tarde de domingo
Polícia
Família é resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ataque de abelhas matar animais em MS

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá