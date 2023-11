'MS Qualifica': Cursos de qualificação gratuitos começam amanhã na Capital

As aulas do ‘MS Qualifica’, programa lançado em outubro sendo uma parceria entre a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sistema S (Sebrae MS, Senai MS, Senac MS e Senar MS), começam amanhã (11).

Os cursos de qualificação são 100% gratuitos e presenciais e em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de MS(SED-MS), todos serão realizados no Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Maria de Lourdes Widal Roma – na Rua Anacá, 780 – Moreninha III.

Marketing Pessoal Para Vendedores: Você É O Seu Melhor Produto (carga horária – 15h)

- Datas das aulas: 13, 14,16 e 17

- Horários: 13 às 17 horas

Primeiros Socorros (carga horária – 15h)

- Datas das aulas: 13, 14,16 e 17 de novembro

- Horários: 13 às 17 horas

Workshop: Venda Mais Pelo Whatsapp (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Branding Você É A Sua Marca (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Venda Mais Pelo Instagram (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Desvendando Google Ads (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Tiktok Criando Um Perfil Para Gerar Resultados (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Venda Com Mais Vídeos Criativos (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Noções De Visual Merchandising (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Fotografia Com O Celular: Crie E Edite Fotos Incríveis Dos Seus Produtos (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Apresentação De Alta Performance (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Workshop: Social Média Planejando Contas Em Redes Sociais (carga horária – 8h)

- Datas das aulas: 11 de novembro

- Horários: 07 às 17 horas

Estratégias De Negociação P/ Vendedor (carga horária – 15h)

- Datas das aulas: 13, 14,16 e 17 de novembro

- Horários: 13 às 17 horas

Vendas De Alta Performance (carga horária – 15h)

- Datas das aulas: 13, 14,16 e 17 de novembro

- Horários: 13 às 17 horas

Gerência De Loja (carga horária – 15h)

- Datas das aulas: 13, 14,16 e 17 de novembro

- Horários: 13 às 17 horas

As matrículas podem ser realizadas pelo telefone (67) 3314-9010, de segunda a sexta, ou presencialmente na CEEP Prof. Maria de Lourdes Widal Roma. Fazem parte do público prioritário as pessoas desempregadas, com idade a partir de 18 anos.

Senac - Tem seis centros de educação profissional em Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e 02 unidades em Campo Grande. Possui unidades móveis e uma ampla rede de cursos a distância (EAD), atendendo a 69 municípios do Estado em 2022.

