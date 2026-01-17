MS reduz em 72% os focos de calor com reforço de ações preventivas

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul intensificou as ações de prevenção e fiscalização contra queimadas e incêndios florestais durante o período de calor, com atuação integrada a outros órgãos ambientais e de emergência. As medidas visam reduzir os impactos ambientais em um cenário de maior vulnerabilidade, especialmente em áreas sensíveis do Estado.

Entre as principais estratégias está a Operação Prolepse, voltada à prevenção, orientação e presença territorial qualificada. No âmbito do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, responsável majoritariamente pela região da Bacia do Rio Paraguai, a operação foi reforçada como parte do esforço estadual para antecipar riscos e evitar ignições.

Os resultados refletem a eficácia das ações. Dados do sistema TerraBrasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que Mato Grosso do Sul registrou queda de 72,7% nos focos de calor, passando de 8.712 em 2024 para 2.376 em 2025. Os números abrangem todo o Estado, enquanto a Operação Prolepse atua especificamente na área do 1º BPMA.

No campo preventivo, houve crescimento expressivo das atividades do batalhão, com aumento de 84,8% nas ações, que passaram de 289 em 2024 para 534 em 2025. O avanço reforça a estratégia de prevenção adotada na Bacia do Rio Paraguai e a priorização do trabalho antecipado no combate aos incêndios florestais.

A redução dos focos de calor é resultado de um esforço conjunto entre a Polícia Militar Ambiental, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A integração entre os órgãos fortalece a governança ambiental e consolida a prevenção como principal ferramenta para proteger o Pantanal e os demais biomas sul-mato-grossenses.

