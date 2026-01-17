MS registra primeiro feminicídio após homem assassinar esposa a tiros

Josefa dos Santos Silva, de 44 anos, é a primeira vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano de 2026. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo efetuados pelo marido João Fernando Viega, de 52 anos, nesta sexta-feira, dia 16, em Bela Vista.

O suspeito atentou contra a própria vida na sequência em uma área rural da cidade, onde o casal convivia juntos - eles estavam casados há 12 anos.

Segundo o site Jardim MS News, os primeiros indicativos apontam que houve uma discussão entre o casal e na sequência, João teria se armado com uma espingarda e efetuado ao menos dois tiros contra a esposa.

Após tirar a vida da mulher, o homem atirou contra si. Ainda conforme o site, o caso aconteceu durante a madrugada desta sexta, mas os corpos só foram encontrados por vizinhos na tarde, por volta das 15h.

Testemunhas relataram que o casal possuía histórico de brigas familiares e episódios de violência doméstica. Contudo, conforme verificado até o momento, não havia registros anteriores de ocorrência, nem pedido de medidas protetivas por parte da vítima.

A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe e recolheram as armas encontradas no imóvel, principalmente a usada no crime, uma espingarda de calibre 22.

O caso foi registrado como feminicídio e suicídio.

