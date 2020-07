MS tem queda em roubos e furtos durante a pandemia

Os índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, como roubos e furtos, continuam em queda durante o período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus.

Levantamentos apresentados pela Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (SISP) e pela Coordenadoria de Fiscalização e Controle, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apontam que o número de furtos no Estado caiu 28,37%, entre março e junho, e no mesmo período, houve queda de roubos em 41, 24%. A violência doméstica também teve acentuada redução – 16,19%.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a estatística demonstra a eficiência das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, adotadas pelo Estado com a adesão dos municípios, e a atuação exemplar das forças policiais na defesa da sociedade. “Temos uma das melhores policias do Brasil e os resultados apresentados durante a pandemia falam por todos nós, onde alguns números são expressivos e nos dão segurança”, disse o governador.

Investimentos em segurança

Reinaldo Azambuja também citou a decisão do Estado de pedir ao governo federal, ainda no início da crise de saúde pública (março), o fechamento das fronteiras de Mato Grosso do Sul com os países vizinhos – Paraguai e Bolívia. “São ações que deram eficácia ao controle da pandemia e redução da criminalidade, amparadas pelos investimentos do governo em segurança, aplicando mais de R$ 130 milhões no aparelhamento policial em cinco anos”, disse.

Conforme os números divulgados pela Sejusp, o número de furtos no Estado caiu de 11.171 para 8.002, no comparativo entre 9 de março a 28 de junho de 2019 e o mesmo período de 2020. Os roubos tiveram uma redução, de 2.381 para 1.399, enquanto as ocorrências de violência doméstica, de 5.745 para 4.815, no mesmo período.

Os índices de homicídio doloso (intenção de matar) se mantiveram (-0,79%), enquanto em Campo Grande teve um aumento de 137%. A Capital apresentou queda nas ocorrências de furtos (-26%) e roubos (-30,69%), enquanto no interior o comparativo em relação ao mesmo período de 2019 foi de, respectivamente, -30,12% e -49,95%. A violência doméstica também teve queda: -16,85%, em Campo Grande, e -15,84%, no interior.

Já as infrações às medidas sanitárias preventivas adotadas pelo Estado e Municípios, como não cumprimento do toque de recolher e proibição de eventos com aglomeração de pessoas, tiveram um saldo de 47.200%, entre março e junho deste ano. A maioria das ocorrências foram registradas no interior do Estado – 44.200% -, enquanto na Capital, 100%.

