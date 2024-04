Mudança em investigações de homicídios desafogará delegacias de área em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul trouxe detalhes sobre a mudança na portaria que define as investigações de crimes, que passam a ser direcionados para a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). A medida deve desafogar delegacias de área e principalmente delegados que possuem inúmeros inquéritos para serem resolvidos.

Conforme o delegado-geral Roberto Gurgel Filho, existem delegados que contam com mais de 300 inquérito e alguns deles parados, como em casos que envolvem a Depca (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente) e a 5° Delegacia de Polícia Civil, que detém a maior área de cobertura da cidade.

"Existindo um aumento da demanda, o conselho vai se organizar para atender isso. Os delegados da DHPP são os que menos tem casos nas mãos, hoje com cerca de 48 inquéritos. Se aumentar, chega no máximo a 60 inquéritos", pontuou o delegado.

Na coletiva de imprensa desta quarta-feira (10), Gurgel explicou que homicídios sem autoria definida serão encaminhados diretamente para a DHPP, enquanto as especializadas e de área seguirão com as execuções já com autorida definida nos primeiros momentos de investigação.

Em relação aos confrontos em decorrência de intervenção a oposição policial, feita por equipes da Polícia Civil, as investigações também passam a ser conduzidas pela DHPP. Os confrontos que envolverem policiais militares ficarão a parte da corregedoria da corporação militar, por não ter determinação legal do Supremo.

Roberto pontuou que casos de 'morte a esclarecer' também passarão por um pente fino. Caso a investigação não aponta causa certa, como morte natural ou morte violenta, a delegacia de área passa a trabalhar na resolução para identificar se houve um homicídio.

O delegado-geral também trouxe números para exemplificar a mudança. Em Campo Grande, no ano passado, houveram 114 homicídios dolosos e 37% tiveram atuação da DHPP para resolução do inquérito, enquanto houve 183 homicídios na forma tentada, no que 43% contaram com a participação da delegacia na resolução do crime.

