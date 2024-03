Mudou tudo: PM de folga nÃ£o matou jovem em confronto no Leblon

Uma reviravolta mudou os rumos da investigação inicial sobre o confronto policial na madrugada deste domingo (17), no Jardim Leblon, em Campo Grande. O indivíduo que teria trocado tiros com um policial à paisana, na verdade, não morreu e Luiz Vitor Santos Amorim, de 20 anos, apontando como essa pessoa que teria enfrentado o militar, morreu em uma emboscada no Parque do Lageado.

A informação de que Luiz seria um dos suspeitos de terem participado na morte de João Matheus Pinheiro Duarte Gomes, de 19 anos, foi apontada no boletim de ocorrências registrado pelas autoridades envolvidas no caso, no qual o JD1 Notícias reportou durante o domingo.

Contudo, durante as investigações prévias para saber se os casos estavam realmente relacionados, a Polícia Civil notou que havia inconsistências em relação aos horários - o atentado contra João aconteceu por volta das 4h, enquanto Luiz Vitor deu entrada no Hospital Regional às 3h30.

A Polícia Civil tratou de enfatizar isso no boletim de ocorrência, onde se concluiu que são dois casos distintos que serão investigados posteriormente. Ou seja, João Matheus possui um suspeito, que estaria trajando capuz vermelho, conforme relato de uma testemunha e Luiz Vitor possui outro suspeito, que não teve características relatadas.

O fato da mudança aconteceu também em virtude do pai de Amorim declarar para a polícia que o fato aconteceu na divisão entre os bairros Parque do Lageado e Dom Antônio, mas não especificando o lugar correto do atentado.

Confronto entre PM à paisana e criminoso em Campo Grande pic.twitter.com/SEbSmaC2Mu — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 17, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também