'Mula do tráfico', adolescente é apreendida com 19kg de drogas em Campo Grande

Adolescente, de 17 anos, foi apreendida em flagrante pelo crime análogo ao tráfico de drogas na noite desta terça-feira (3), ao ser vista com mais de 19 quilos de drogas, em Campo Grande. Ela estava em um ônibus de viagem.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava fiscalização de rotina e abordou um ônibus e ao vistoriar o bagageiro, foi localizado duas mulas com 14 tabletes de maconha e algumas porções de haxixe.

Ao verificar o ticket da bagagem, localizaram a responsável pela mala, sendo a adolescente, que carregava uma mochila e nela estavam mais uma grande quantidade de haxixe.

A garota explicou aos policiais que mora em Cuiabá, no Mato Grosso, e recebeu ordens para vir até Campo Grande, buscar as drogas e levá-las até Fortaleza. Esse serviço renderia, segundo ela, R$ 6 mil.

Toda a movimentação do fato foi orquestrada por uma mulher e as conversas e as transferências realizadas estavam no celular da adolescente, devidamente apreendido.

Ela foi apreendida, respeitando os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo encaminhada para a delegacia.

