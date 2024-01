Mulher abandona recém-nascido após parto no Réveillon em Dourados

O abandono de um recém-nascido durante a segunda-feira (1°), em Dourados, está sendo investigado pelas autoridades policiais. Na ocasião, a mãe teria dado a luz em uma barraca de camping, em uma festa de réveillon e ido até o hospital alegando ter tido apenas uma hemorragia.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Mackenzie Hospital Evangélico - Dr. e Sra. Goldsby King, para averiguar um possível abandono de incapaz. Ao chegar no local, fizeram contato com a médica responsável pelo atendimento a paciente.

Para os policiais, ela contou que uma moradora de Caarapó chegou dizendo que estava no município passando a virada do ano em uma área de lazer, acompanha de familiares, quando começou a ter uma hemorragia no interior de uma barraca de camping. Diante da situação, ela teria sido socorrida pelo seu marido até o hospital.

Em primeiro momento, por conta da condição clinica da paciente, a médica chegou ainda a questionar se ela havia tido um parto recente, mas a mulher negou dizendo acreditar que a hemorragia tenha sido ocasionada por uma injeção que tinha tomado. Porém, pouco tempo depois, alguns familiares chegaram a unidade hospitalar carregando o recém-nascido, enrolado em um lençol.

Eles contaram que ouviram o choro do bebê vindo no interior da barraca de camping, onde a mulher estava. Os familiares não souberam passar mais detalhes aos médicos e foram embora antes mesmo da polícia chegar.

Quando questionado sobre os fatos, o marido da mulher disse não havia notado a presença do bebê no interior da barraca, pois, segundo ele, teria visto o local todo ensanguentado e logo correu para socorrer sua companheira.

A criança foi encaminhada para o berçário do hospital e a mulher ficou internada, recebendo atendimento médico. Pouco antes de os policiais saírem da unidade hospitalar, uma conselheira tutelar chegou ao local, dizendo que iria elaborar um relatório dos fatos ocorridos, os encaminhado posteriormente para o Ministério Público.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como abandono de incapaz.

