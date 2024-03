Mulher aborta e joga feto no esgoto apÃ³s marido nÃ£o aceitar a gravidez em MS

Depois de um feto ter sido encontrado na rede de esgoto da cidade de Nova Andradina, uma mulher de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciada por aborto pela Polícia Civil do município.

Conforme as informações policiais, o feto foi encontrado na segunda-feira (18), na Central de Tratamento de Esgoto de Nova Andradina. Ele estava preso em uma grade de proteção por onde passam os primeiros rejeitos, foi localizado por um funcionário do local.

Após ciência dos fatos, imediatamente, uma Equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Nova Andradina foi até o local para apuração do caso. Iniciadas as diligências investigativas, na manhã desta terça-feira (19), foi possível identificar uma mulher de 27 anos suspeita de ter realizado o aborto.

A mulher então foi para a delegacia, onde prestou depoimento e confirmou a pratica do crime. Além disso, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal – IML para realização de exame de corpo de delito.

De acordo com a mulher, ela tinha separado do marido, teve um outro relacionamento, engravidou e depois resolveu reatar com o marido, mas ele não aceitava a criança de outro, então, para que pudessem voltar, decidiram abortar. O abordo foi feito com a utilização de um chá caseiro, que provocou como efeito colateral o aborto.

Conforme o delegado Caio Leonardo Bicalho, responsável pela investigação, o feto estava com 22 centímetros, aproximadamente 4 a 5 meses de gestação. “Em razão dos fatos até então apurados, a investigada foi formalmente indiciada pela prática do crime de aborto provocado pela própria gestante. As investigações prosseguem com objetivo de apurar o envolvimento de terceiros que possam ter prestado algum tipo de auxílio ao cometimento do crime”, falou Bicalho.

