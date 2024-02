Mulher aceita carona de colega, é levada para o mato e estuprada em Corumbá

Uma mulher de 20 anos procurou a Delegacia Civil de Corumbá após ser estuprada em área de matagal em Corumbá na noite de terça-feira (6).

De acordo com informações da Polícia Civil, o colega de trabalho da vítima teria oferecido uma carona até a residência dela, após o expediente. No entanto, no caminho, ele desviou a rota e entrou em uma área com mato alto.



Lá teria praticado violência sexual contra ela, sem o seu consentimento. Ela conseguiu se desvencilhar do autor e pedir ajuda para uma pessoa que passava pelo local. Após o ato, o autor fugiu.

A vítima compareceu à delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência. Uma equipe de investigação da unidade policial iniciou as buscas para localização do autor, que foi encontrado e preso nesta quarta-feira (7), e acabou confessando o crime.

O estuprador permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em combater qualquer prática de violência sexual contra mulheres e destaca a campanha “Não é Não!”, principalmente neste período de carnaval.

