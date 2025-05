Mulher aceita dividir quarto, mas é agredida por 'colega de rua' no Piratininga

Mulher, de 29 anos, foi agredida com socos e chutes no final da noite deste domingo (11), por um morador de rua, que seria seu colega, em uma residência no bairro Piratininga, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino e passou a conversar com a vítima.

A mulher relatou que há uma semana foi convidada para dividir um quarto com um "amigo", que conheceu na rua, mas apenas sabia o primeiro nome do indivíduo.

Ela relatou que durante o domingo, o suspeito passou a desferir socos e chutes, não sabendo dizer o que motivou as agressões. A mulher ficou com escoriações no braço e nas pernas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez o resgate da vítima.

Ainda para a PM, a mulher disse que não possui nenhum tipo de relacionamento amoroso com o suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

