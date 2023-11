Mulher aceita transportar drogas por R$ 5 mil e é presa na BR-262

Uma mulher, de 33 anos, foi presa ao ser flagrada transportando 24 kg de skunk, em um veículo de aplicativo na quarta-feira (29), na BR-262, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, as equipes faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor de um Fiat Palio. Durante entrevista o homem afirmou que trabalha como motorista de transporte de passageiros por aplicativo e foi contratado para levar a mulher de Corumbá a Campo Grande.

Em vistoria as bagagens que a passageira transportava os policiais encontraram 48 volumes de skunk, que após a pesagem totalizaram 24,7 kg da droga. Questionada, ela disse que foi contratada para levar o entorpecente de Corumbá à capital do Estado e que em Campo Grande receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 248 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá.

