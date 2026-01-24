Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Mulher acerta pedrada em homem ao cobrar R$ 1,5 mil que havia emprestado em Campo Grande

Além disso, o carro da vítima também foi atingido pelos objetos

24 janeiro 2026 - 08h32Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma discussão por conta de uma dívida terminou em agressão e danos a veículo na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de dano na Rua Zeca Gonçalves. No local, um homem informou que uma mulher teria danificado o carro que ele alugava para trabalhar e ainda o agredido com uma pedrada durante um desentendimento.

Segundo a versão apresentada à polícia, a confusão teve início por causa da cobrança de um valor de R$ 1,5 mil emprestado em dezembro do ano passado. O homem afirmou que não devolveu a quantia por entender que já havia quitado uma despesa de R$ 1,4 mil referente à regularização do licenciamento de uma motocicleta pertencente à mulher. J

Enquanto isso, a mulher detalhou que o pagamento ocorreu porque o veículo estava sendo utilizado pelo homem no momento em que foi parado em uma blitz, e que ele tinha conhecimento de que a documentação estava atrasada.

Ainda conforme o registro, a mulher foi até o local de trabalho do homem, onde o carro alugado estava estacionado. Após a negativa de pagamento, ela teria se exaltado e arremessado pedras que estavam na rua, atingindo o veículo e a vítima. O automóvel sofreu pequenos danos nos dois retrovisores e arranhões no farol dianteiro direito. O homem foi atingido por uma pedra na perna direita, sofrendo uma lesão na região da canela.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e dano.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Viatura da PM bate em muro durante perseguição no Centro de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Ladrões são presos por invadir e furtar salão de festas no Centro de Campo Grande
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Polícia
Motociclista fica gravemente ferida durante acidente no Tiradentes
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados
O caso foi registrado na manhã de hoje
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Barra de chocolate
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Polícia
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Polícia
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'