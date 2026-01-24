Mulher acerta pedrada em homem ao cobrar R$ 1,5 mil que havia emprestado em Campo Grande

Uma discussão por conta de uma dívida terminou em agressão e danos a veículo na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de dano na Rua Zeca Gonçalves. No local, um homem informou que uma mulher teria danificado o carro que ele alugava para trabalhar e ainda o agredido com uma pedrada durante um desentendimento.

Segundo a versão apresentada à polícia, a confusão teve início por causa da cobrança de um valor de R$ 1,5 mil emprestado em dezembro do ano passado. O homem afirmou que não devolveu a quantia por entender que já havia quitado uma despesa de R$ 1,4 mil referente à regularização do licenciamento de uma motocicleta pertencente à mulher. J

Enquanto isso, a mulher detalhou que o pagamento ocorreu porque o veículo estava sendo utilizado pelo homem no momento em que foi parado em uma blitz, e que ele tinha conhecimento de que a documentação estava atrasada.

Ainda conforme o registro, a mulher foi até o local de trabalho do homem, onde o carro alugado estava estacionado. Após a negativa de pagamento, ela teria se exaltado e arremessado pedras que estavam na rua, atingindo o veículo e a vítima. O automóvel sofreu pequenos danos nos dois retrovisores e arranhões no farol dianteiro direito. O homem foi atingido por uma pedra na perna direita, sofrendo uma lesão na região da canela.

Diante da situação, o caso foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa e dano.

