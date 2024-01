Mulher acolhe amigo em casa e leva facada no rosto

Uma jovem, de 29 anos, foi agredida com golpes de faca no rosto durante a noite de sexta-feira (26), em uma discussão em um bar localizado próximo ao terminal rodoviário de Guia Lopes da Laguna. O autor, de 36 anos, seria um homem que ela acolheu em casa.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, ao chegar, a vítima contou aos policiais que por conta do golpe, a faca de 20 cm chegou a quebrar. Depois das agressões, o autor fugiu correndo.

Devido ao ferimento no rosto, a jovem precisou ser encaminhada para o Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, onde foi constatado um corte do queixo até a lateral esquerda do rosto, de cerca de 15 centímetros de extensão, além de ferida no braço esquerdo.

Enquanto o caso era registrado, antes mesmo de ser finalizado, a vítima disse estar indisposta e pediu para ser levada novamente ao hospital. Porém, ela não chegou a retornar para finalizar o boletim de ocorrência.

Ainda assim, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Polícia Civil de Jardim.

