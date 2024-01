Mulher agonizou até morrer na frente do filho de 5 anos após corte com linha de cerol

A motociclista e enfermeira Cátia Pavaneli Cardoso, de 34 anos, agonizou até morrer na frente do filho, de apenas 5 anos, após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol no começo da noite de sábado (27), na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações do site JP News, ela estava de moto com o pequeno na garupa quando teve o pescoço atingido pela linha. Por conta do ferimento, ela acabou se desequilibrando e caído com a moto.

Em desespero, enquanto seu filho chorava pelo susto, a enfermeira colocou a mão no pescoço e tentou caminhar por cerca de 50 metros, enquanto procurava por alguma ajuda.

Uma testemunha chegou a acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas Cátia acabou agonizando até morrer. A Polícia Militar, que enviou a Força Tática para o local.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que procura pela criança ou adolescente, que soltava pipa usando cerol, para responsabilizar o infrator.

