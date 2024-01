Mulher agride o marido com golpes de facão por ciúmes após 'saidinha' em MS

Um homem, de 56 anos, foi agredido com golpes de facão na cabeça e nos braços durante uma briga com a esposa, de 49 anos, durante a noite de segunda-feira (8), no Assentamento Triângulo, em Rio Brilhante. A vítima saiu pedindo socorro para os vizinhos, no sitio vizinho, completamente ensanguentada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma vizinha, relatando que o homem havia chegado em sua casa pedindo por socorro, com o corpo cheio de sangue e encontrava caído na varanda nos fundos da residência. A testemunha informou ainda que a autora teria saído na direção contrária.

Quando chegou ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. Como eles tinham a informação a respeito do paradeiro da autora, se deslocaram até a direção indicada, a encontrando a cerca de 800 metros do local.

Meio desnorteada, ela contou que estava indo até o sítio de uma vizinha, onde pediria o telefone emprestado para acionar uma ambulância para socorrer seu marido. A autora contou que havia se desentendido com o companheiro, sendo que no meio da confusão pegou um facão para se defender e o atingiu algumas vezes.

Com a autora já detida, os policiais retornaram para onde a vítima estava. Aos militares, o homem contou que havia ido até a cidade resolver algumas pendências. Como a sua companheira é muito ciumenta, assim que chegou os dois começaram a brigar e ela pegou um facão, o golpeando de propósito na cabeça e nos braços.

Por meio de ser esfaqueado até a morte, ele teria saído correndo para o sitio vizinho, onde pediu ajuda. A vítima foi então encaminhada para o hospital do município, onde recebeu atendimento especializado.

A autora acabou sendo presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também