Mulher ameaÃ§a matar marido com tiro 'na cara' em Nova Andradina

Um homem, de 57 anos, foi ameaçado de morte pela ex-mulher, de 30 anos, durante a noite de domingo (3), no bairro São Vicente de Paulo, localizado na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, era de tarde quando a autora apareceu na casa do ex, começando a chamar por ele e dizendo que o ensinaria a ‘mexer com a mulher dos outros’.

Durante suas falas em frente a residência, a autora disse que daria um ‘tiro na cara’ do ex. Como apenas a atual mulher do homem estava na residência, ela ficou trancada, com medo de sair e acabar sendo morta.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local a autora das ameaças não estava mais no local. Diante da situação, o homem foi orientado a ir até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado como ameaça.

