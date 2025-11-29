Mulher ameaça matar o ex após término em Campo Grande

Uma mulher, de 29 anos, foi denunciada pelo ex-companheiro, de 38 anos, por fazer ameaças de morte e persegui-lo após o término do relacionamento. O caso estaria acontecendo em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que manteve um relacionamento com a vítima por onze meses, mas que se separaram há duas semanas e resolveu sair de casa há quatro dias. No entanto, após a atitude, passou a ser perseguido pela autora.

Durante as ameaças, ela disse várias vezes “vou te matar”, “vou te quebrar no soco” e “vou botar fogo em tudo”. Além das ameaças, o homem relatou que a mulher tem feito ligações e enviado mensagens constantemente, criado perfis falsos em redes sociais para tentar manter contato com ele.

A vítima disse ainda que a autora já foi diversas vezes até a frente da casa da mãe dele, causando constrangimento e preocupação.

Ainda em seu relato, o homem afirmou temer por sua integridade física e manifestou desejo de representar criminalmente contra a ex-companheira.

Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça e perseguição na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e será investigado pelas autoridades policiais.

