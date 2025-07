Mulher ameaça matar o ex em Campo Grande: 'vou furar sua barriga'

Homem, de 49 anos, vem sendo ameaçado de morte pela ex companheira em Campo Grande, após terminar o relacionamento. O caso foi denunciado na DEPAC (Delegacia Pronto de Atendimento Comunitário) Centro, durante a manhã desta terça-feira (1°).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para as autoridades que se relacionou algumas vezes com a mulher, porém, resolveu encerrar qualquer tipo de contato com ela. Acontece que de algumas semanas para cá a mulher tem entrado em seu condomínio, ido até a porta do seu apartamento e feito ameaças dizendo: ‘Vou te matar. Vou furar sua barriga’.

Em outra ocasião, ela teria sido que iria até o serviço da vítima para falar com seus chefes, na tentativa de expor sua vida pessoal. O que poderia causar prejuízos em sua carreira.

Diante da situação, o homem optou por procurar a delegacia apara registrar o caso como ameaça. Os fatos serão investigados pelas autoridades.

