Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso

A vítima sofreu coronhadas e o sargento tentou impedir denúncia para não ser prejudicado na carreira

08 setembro 2025 - 11h54Sarah Chaves, com G1
Foto: Reprodução/Redes sociaisFoto: Reprodução/Redes sociais  

Um vídeo registrou o instante em que uma mulher ameaçou uma vizinha com uma arma de fogo, na manhã de sábado (6), no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita, identificada como Nayara Alves Xavier, de 33 anos, foi detida junto com o marido, o sargento da Polícia Militar Marcelo Mendes da Costa, de 51 anos.

Segundo a vítima, de 33 anos, ela estava diante do portão da residência de Nayara quando foi advertida a se retirar. A moradora teria alegado que estava cuidando de um filho doente dentro de casa. A vizinha se afastou e permaneceu na calçada oposta, mas pouco depois a suspeita saiu com uma pistola em mãos, apontou a arma para o rosto da mulher e ainda a agrediu com coronhadas.

Testemunhas relataram que, em meio à confusão, o sargento tomou a arma da esposa e retornou para dentro do imóvel. Logo depois, ele procurou a vítima e pediu que não acionasse a polícia, afirmando que a denúncia poderia trazer consequências para sua carreira.

Imagens gravadas mostram Nayara segurando a pistola e o som de um clique semelhante ao do gatilho, mas sem disparo. Durante as buscas, policiais encontraram na casa três carregadores de arma de fogo, cuja origem a mulher não soube esclarecer.

O sargento foi localizado posteriormente no 18º Batalhão, onde estavam duas armas registradas em seu nome, incluindo a pistola usada no episódio. O casal acabou preso em flagrante.

A vítima sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico. Já Nayara foi autuada por ameaça e tentativa de homicídio, conforme informou a Polícia Civil em nota oficial. A instituição destacou que ela permanece à disposição da Justiça. Sobre a conduta do militar, a corporação orientou que o assunto seja tratado diretamente com a assessoria da PM de Minas Gerais.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte
Brunna Ribeiro
Polícia
JD1TV: Estagiária de jornalismo morre ao sofrer descarga elétrica após acidente de carro
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Homem é esfaqueado 15 vezes por irmãos, que acabam presos em Campo Grande
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Mulher denuncia o próprio pai por estupro das filhas menores em Campo Grande
Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Bombeiros atenderam a ocorrência envolvendo o PM
Polícia
PM sofre fratura na perna após ser atropelado por motociclista no Tiradentes

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe