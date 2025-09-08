Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso

Um vídeo registrou o instante em que uma mulher ameaçou uma vizinha com uma arma de fogo, na manhã de sábado (6), no bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita, identificada como Nayara Alves Xavier, de 33 anos, foi detida junto com o marido, o sargento da Polícia Militar Marcelo Mendes da Costa, de 51 anos.

Segundo a vítima, de 33 anos, ela estava diante do portão da residência de Nayara quando foi advertida a se retirar. A moradora teria alegado que estava cuidando de um filho doente dentro de casa. A vizinha se afastou e permaneceu na calçada oposta, mas pouco depois a suspeita saiu com uma pistola em mãos, apontou a arma para o rosto da mulher e ainda a agrediu com coronhadas.

Testemunhas relataram que, em meio à confusão, o sargento tomou a arma da esposa e retornou para dentro do imóvel. Logo depois, ele procurou a vítima e pediu que não acionasse a polícia, afirmando que a denúncia poderia trazer consequências para sua carreira.

Imagens gravadas mostram Nayara segurando a pistola e o som de um clique semelhante ao do gatilho, mas sem disparo. Durante as buscas, policiais encontraram na casa três carregadores de arma de fogo, cuja origem a mulher não soube esclarecer.

O sargento foi localizado posteriormente no 18º Batalhão, onde estavam duas armas registradas em seu nome, incluindo a pistola usada no episódio. O casal acabou preso em flagrante.

A vítima sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico. Já Nayara foi autuada por ameaça e tentativa de homicídio, conforme informou a Polícia Civil em nota oficial. A instituição destacou que ela permanece à disposição da Justiça. Sobre a conduta do militar, a corporação orientou que o assunto seja tratado diretamente com a assessoria da PM de Minas Gerais.

