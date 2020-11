Mulher anuncia produto roubado em site de vendas e é pega pela polícia

Brenda Assis, com informações da assessoria

Uma mulher de 37 anos foi convocada para a delegacia de polícia, após anunciar para venda um produtor furtado. O caso ocorreu em Campo Grande, na última terça-feira (10).

Policiais do Setor de Investigações Gerais (Sig) da 5ª Delegacia de Polícia, após receberem informação da vítima de um furto de um frigobar ocorrido no dia 10 do mês passado, conseguiram recuperar o produto.

Conforme a polícia civil, a vítima visualizou um anúncio na OLX e reconheceu o frigobar furtado, pois verificou que apresenta marcas de uso na porta compatíveis com uma foto retirada antes do furto.

A equipe então se deslocou até a residência da suspeita, que estava anunciando a venda, que disse revender produtos usados e alegou ter comprado o frigobar pelo valor de R$ 600, sendo que não lembrava o contato ou nome da pessoa que tinha lhe vendido.



Os investigadores compararam a foto apresentada pela vítima com a frigobar e constataram que as marcas de uso são similares, e então realizaram a apreensão do objeto.

A suspeita foi convidada a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos e foi autuada pelo crime de receptação.

Deixe seu Comentário

Leia Também