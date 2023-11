Mulher apanha ao descobrir que marido pagou R$ 2 por 'oral' de usuária de drogas em MS

Uma mulher, de 56 anos, apanhou depois de terminar o casamento por descobrir que o marido pagou R$ 2 a uma usuária de drogas, conhecida como ‘Carrapicho’, para receber um oral. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (7), na região central de Cassilândia – cidade localizada a 435km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, há cerca de 15 dias ela estava em casa quando ‘Carrapicho’ passou pedindo por dinheiro. Ao saber que a vítima não tinha nada para lhe dar, ela perguntou sobre o marido da mulher, informando ainda que no dia anterior havia recebido R$ 2 em troca de um sexo oral.

Para não fazer nada de cabeça quente, ela esperou dois dias para falar com o marido sobre o assunto e pediu para que ele juntasse suas coisas e fosse embora da casa, pois não queria mais viver com ele.

Passados 13 dias da conversa e do término, a vítima foi falar para o homem deixar dinheiro para arcar com as despesas mensais, pois ele havia recebido da empresa em que trabalha. Porém, o ex-companheiro da mulher havia ingerido pinga e passou a agredi-la.

A mulher levou puxões no braço e empurrões que a derrubaram, fazendo ela bater a cabeça no braço do sofá. Ao tentar fugir, viu uma viatura da Polícia Militar passando pela rua, pedindo socorro. Mas, como estava na frente do autor, ela negou as agressões, pois teria sido ameaçada de morte por ele. Os policiais apenas puderam orientar para que ela comparecesse a delegacia.

Hoje, ela chegou a ir até a Santa Casa do município com dores. Passou por exames de corpo de delito e diante da situação procurou da Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça, dano e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também