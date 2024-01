Mulher apanha do marido após ir para o bar beber com a amiga em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 39 anos, foi agredida pelo marido, de 53 anos, depois de ser vista bebendo em um bar com a amiga durante a segunda-feira (15), em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram a vítima com lesões pelo corpo e chorando bastante.

Quando questionada, ela contou que estava em um bar bebendo, quando o marido passou pela a rua e a viu. No entanto, o homem não se aproximou e apenas foi embora. Já ao chegar em casa, ele perguntou onde e com quem ela estava, mas acabou sendo xingada e agredida quando contou onde estava.

Os policiais foram para a casa do casal, onde encontraram o autor aguardando a viatura chegar, calmo e consciente. Ele relatou aos militares quase a mesma versão que a esposa, mas informou que ela passou a gritar com ele e agredi-lo, fazendo com que o homem a agredisse para se defender.

O autor confessou a agressão, pois segundo ele, não aguentava mais e disse que iria sair da casa, pois ela não vai embora. Ele acabou sendo preso em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também