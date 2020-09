Mulher apanha do marido com bebê de 8 meses no colo

Uma jovem de 20 anos procurou a delegacia da mulher (Deam) na noite desta terça-feira (29), depois de ser agredida pelo seu marido de 29 anos. A vítima relatou que segurava o bebê do casal de 8 meses, quando começou as agressões no Residencial Estrela Park, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima disse que as agressões começaram por volta das 18 horas desta terça (29) quando ela chegou em casa e foi questionada pelo esposo porque ela havia demorado tanto para voltar para casa e tinha deixado a bebê do casal com ele.

Foi o momento em que começou uma discussão, então o autor partiu para as agressões físicas, desferindo um tapa no rosto da vítima e apertando seu pescoço contra a parede. Ele ainda fez ameaças e disse que se ela o denunciasse para a polícia mataria ela e toda a sua família.

A vítima teve ferimentos, um pequeno corte na parte interna do lábio superior e arranhão no pescoço, decorrentes das agressões. De acordo com a mulher, eles estavam juntos há 3 anos. Ela pediu por medidas protetivas

