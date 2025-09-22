Menu
Mulher apanha do marido com filho de 9 meses no colo e criança fica ferida em Ponta Porã

O pequeno e a genitora foram encaminhados para o Hospital Regional, onde passaram por atendimento médico

22 setembro 2025 - 14h41Brenda Assis
Homem, de 23 anos, bateu na esposa, de 39, e no filho de apenas 9 meses durante uma briga ocorrida na madrugada de domingo (21), em Ponta Porã.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site Ligado Na Notícia, testemunhas contaram que todos estavam bebendo quando o suspeito teve uma crise de ciúmes, passando a agredir a mulher que estava com o bebê no colo, gritava por socorro.

O genro dela então tentou defendê-los das agressões, entrando em luta corporal com o irmão. Quando a Polícia Militar chegou ao endereço indicado, encontrou o homem caído ao solo, apresentando corte no supercílio, queixando-se de dor no braço e demonstrando sinais de embriaguez. 

Por conta das lesões, mãe e filho foram levados para o Hospital Regional de Ponta Porã. O bebê tinha um hematoma no crânio. Em depoimento, relatou que o companheiro costuma ter crises de ciúmes e já teria agido de forma violenta em outras ocasiões. 

Ao ser questionado, o homem admitiu ser “ciumento e possessivo”. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

