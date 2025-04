Mulher apanha do marido com golpes de cabo de vassoura após dinheiro sumir

Homem, de 57 anos, foi preso em flagrante depois de bater na esposa, de 33 anos, após ser cobrado por ela. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (13), na rua Eulália Pires, no Jardim Clímax, em Dourados.

Conforme as informações policias, a mulher questionou o marido sobre a quantia de R$ 650 que havia deixado escondido debaixo do colchão. Porém, a ação irritou o homem, que passou a agredir a vítima com um cabo de vassoura.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo o homem em flagrante e o encaminhando para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

