Mulher apanha do marido dentro de posto de saúde de Corumbá

Uma mulher, de 33 anos, acabou sendo agredida e ameaçada de morte dentro de um posto de saúde no bairro Popular Nova, em Corumbá, durante a tarde de terça-feira (7). O motivo da violência? Ela foi vista pelo marido conversando com um enfermeiro do local.

Conforme as informações policiais, a vítima havia ido até o local para receber atendimento médico e estava acompanhada do autor. Em determinado momento, enquanto estava parada conversando com um enfermeiro, o homem se levantou e foi em direção a vítima, já dando um tapa no rosto e xingando-a.

Durante a ação, o autor disse ainda que ela queria "ficar" com o enfermeiro e que quando chegassem em casa iria "sangrá-la". Segundo o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada, mas o homem teria saído da unidade de saúde.

Os militares fizeram rondas na região, o localizando próximo a um bar da cidade. A vítima afirmou que queria representar formalmente contra o homem, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ameaça, violência doméstica e vias de fato.

