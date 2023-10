Mulher apanha, é ameaçada de morte e estuprada por ex em Três Lagoas

Uma mulher, de 40 anos, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o ex companheiro alegando ter sido vítima de agressão e estupro, em Biarro Paranapungá, em Três Lagoas. O caso teria acontecido durante o final de semana, na casa do suspeito, de 52 anos.

Conforme as informações iniciais, o homem e a vítima estavam em uma festa na casa de amigos durante a noite de sábado (30). No meio da confraternização, o autor passou a ter uma crise de ciúmes e ficar agressivo, dando inicio a uma discussão com a mulher.

Envergonhada, ela resolveu voltar para casa. Mas como estava sem veículo, precisou pegar uma carona com o suspeito. Porém, como os dois são vizinhos, ele guardou o carro dentro de casa e fechou o portão da garagem, impedindo que a vítima saísse da residência.

Já dentro da casa, o homem acusou a mulher de tê-lo traído com um ex-namorado, passando a agredi-la fisicamente enquanto a xingava. Em determinado momento, o autor tentou beijá-la a força, rasgando sua blusa e mordendo seu corpo – a vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo.

Durante o abuso o autor se irritou porque o celular da vítima começou a tocar, ele quebrou o aparelho arremessando-o ao chão, junto com um par de óculos.

A mulher só conseguiu fugir durante a segunda tentativa de estupro, pois um carro buzinou na rua e ela aproveitou o breve momento de distração do autor para empurra-lo. Ao sair correndo da casa, a vítima ainda foi ameaçada, pois ele dizia que ela ‘iria se ver’ com ele.

O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), como estupro, violência doméstica e dano.

