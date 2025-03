Mulher se tranca em banheiro para fugir de agressões do marido na Capital

Padeiro, de 47 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (17), após agredir a companheira, uma atendente de lanchonete, de 49 anos, na residência em que convivem, no Jardim Montevidéu, em Campo Grande. Ela precisou se trancar no banheiro para não ser espancada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher explicou que chegou do serviço por volta das 2h30, quando iniciou uma discussão com o companheiro, por conta de ciúmes dele.

Logo na sequência, houve as agressões por parte do suspeito, que deixaram manchas roxas no cotovelo da mulher, além de lesões na cabeça, que impossibilitaram de realizar toques no local.

Ainda consta no registro que para fugir das agressões, a vítima se trancou no banheiro da residência e conseguiu acionar a Polícia Militar. Quando a equipe chegou no local, ele não estava no imóvel, porém, foi localizado a poucos metros da residência, na rua Monte Serrat.

Foi constatado pelos policiais que o padeiro estava alterado por estar embriagado. Ele foi conduzido em flagrante até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado como ameaça, injúria e lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica.

