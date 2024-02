Mulher apanha por não manter relações sexuais com o marido porque está menstruada

Uma jovem, de 21 anos, apanhou e foi estuprada pelo companheiro, de 45 anos, após não aceitar manter relações sexuais com ele por estar menstruada. O caso aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (26), na cidade de Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até UPA localizada no bairro Vila São João. Ao chegar, fizeram contato com a equipe médica, sendo informados sobre a situação.

Para os policiais, os médicos disseram que a vítima chegou ao local contando ter sido vítima de violência doméstica de seu amásio, sendo que se desvencilhou dele e foi para a unidade de saúde pedir ajuda. A médica que atendeu ela relatou no prontuário que a vítima que ela também teria sido abusada sexualmente, estando com ferimentos na cabeça e no braço esquerdo.

Em sua versão, a jovem contou que está no período menstrual, por conta disso, negou manter relações sexuais com o marido, sendo agredida e estuprada. Ela passou o nome do autor para os médicos e ficou sob cuidados especializados na UPA.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, importunação sexual e violência doméstica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, por onde será investigado.

