Mulher aperta partes íntimas do ex e escapa de agressões em Aquidauana

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, escapou de ser espancada pelo ex ao apertar as partes íntimas dele durante a manhã de quarta-feira (25), no Bairro São Pedro, em Aquidauana.

Segundo as informações iniciais, a vítima estava em casa dando comida para o cachorro quando foi surpreendida pelo homem. Ao questionar sua presença no local, ele respondeu de forma ríspida e iniciou as agressões com socos e puxões, chegando a arrastar a mulher para dentro do imóvel onde a agrediu ainda mais.

Em determinado momento, o autor jogou a mulher na cama e a atingiu com diversos socos no rosto. Sem saída, ela apertou as partes íntimas do autor, conseguindo fugir enquanto ele se contorcia de dor.

Mesmo assim, ele conseguiu fugir de moto do local e ela pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou, a vítima estava sendo amparada, visivelmente abalada e com hematomas no rosto e no corpo.

Ela explicou que já havia solicitado medida protetiva anteriormente, após um episódio de agressão em maio. O relacionamento, que durou cerca de um ano, era marcado por episódios de violência, principalmente quando o homem fazia uso de álcool ou drogas.

Diante da situação, foram feitas diligências na região para localizar o homem, mas ele não chegou a ser encontrado. A vítima foi orientada a procurar atendimento médico para posteriormente ir até a Delegacia de Polícia Civil registrar o caso.

