Mulher arranca orelha do marido no dente apÃ³s ser trancada em casa durante bebedeira

Uma mulher arrancou a orelha do marido no dente depois de ser trancada dentro de casa, na madrugada do dia 2 de março, na cidade de Sonora. O casal teria passado o dia bebendo durante um churrasco na residência em que moram juntos.

Conforme as informações iniciais, já bastante alterados, os dois começaram a discutir por motivos fúteis. No decorrer da confusão, eles foram para dentro do imóvel, onde continuaram brigando.

Em determinado momento, o homem prendeu a companheira dentro de casa. Ao ver a cena, segundo o site O Portal P News, a mulher chegou a rir do marido, mas o assunto ficou sério quando ela percebeu que ele não estava brincando. Depois de ser empurrado pela esposa, a vítima chegou a agarra-la pelo pescoço.

Para se defender, a mulher mordeu e arrancou a orelha do marido. Livrem ela correu para o quarto e acionou as autoridades policiais. Os militares levaram os dois para uma unidade de saúde, e posteriormente, para a delegacia, onde o caso foi registrado.

