Mulher é arrastada e presa no banheiro de casa durante assalto em Naviraí

Uma mulher, de 40 anos, foi ameaçada de morte, arrastada até o banheiro e trancada dentro de um cômodo durante um roubo ocorrido durante a terça-feira (20), em plena luz do dia, em Naviraí.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em casa quando foi surpreendida pelo suspeito, de 28 anos, que entrou em sua residência armado com uma faca. O autor arrastou a vítima até o banheiro, proferindo ameaças de morte e a trancou no cômodo antes de fugir levando diversos objetos, como um violão, um aparelho celular, uma fritadeira elétrica, um perfume e documentos pessoais.

Logo após o registro da ocorrência, a equipe da Polícia Civil, deu início a diligências, descobrindo que o autor vive em situação de rua. Ele foi procurado ao longo do dia, em pontos frequentados por usuários de drogas, até que foi localizado escondido em uma casa no bairro Vila Alta.

Durante a abordagem, o investigado confessou o crime e indicou o local onde estavam os objetos roubados, os quais já haviam sido vendidos a terceiros. As equipes policiais conseguiram parte dos subtraídos, entre eles o celular, violão e uma fritadeira elétrica, que foram reconhecidos e restituídos à vítima.

A Polícia Civil também identificou o receptador dos bens preso em flagrante em outra ocorrência relacionada. Ele armazenava os objetos ilícitos em dois imóveis distintos.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

