Mulher assassinada no Jardim Colúmbia foi atingida por 11 facadas e deixa 5 filhos

Foi identificada como Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, a mulher assassinada durante um programa no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, na noite desta terça-feira. O suspeito Gilson Castelan de Souza, de 48 anos, foi preso em flagrante.

A vítima foi atingida por 11 facadas nas regiões das costas, pescoço e crânio. Ela também deixa cinco filhos menores de idade.

Conforme já noticiado pela reportagem, Luana teria sido contratada para fazer um programa com Gilson, mas em determinado momento, houve um desentendimento entre eles, no qual o homem acusou a mulher de ter furtado um dinheiro dele.

O valor do programa já teria sido acordado antes mesmo do encontro entre ambos. No entanto, após o fato, Gilson desferiu as facadas na mulher, que precisou correr para outro endereço pedir ajuda.

O suspeito chegou a fugir, mas foi preso pela equipe da Polícia Militar na esquina da rua Júlio Prestes com a Avenida Cônsul Assaf Trad, portando uma faca e um celular. Ele chegou a resistir a prisão e tentou agredir os militares.

Segundo feminicídio do acusado - Gilson Castelan estava foragido desde junho de 2022, quando assassinou, também a golpes de faca, a companheira Sibelne Duroure da Guia, de 40 anos.

O crime em questão aconteceu na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também