Mulher ataca pescoço de marido após discussão

Um homem, 35 anos, procurou a polícia após ser agredido pela esposa por conta de uma suposta crise de ciúmes na madrugada desta quinta-feira (11), na Vila Bandeirante em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima relata que estava retornando, juntamente com sua esposa, de um evento na casa de amigo quando a suposta agressora começou a gritar com ele, ela estaria embriagada.

Ao chegarem em casa, autoria teria começado a xingar a vítima que revidou os xingamentos, descontente com a reação do marido a mulher teria o atacado, a vítima relata que ela. “grudou em seu pescoço com as duas mãos o enforcando e usando as unhas para o arranhar”.

O marido teria empurrado a esposa para encerrar a agressão e então ligado para um casal de amigos, que estavam no mesmo evento, os amigos foram até a casa onde a briga ocorreu e auxiliaram o esposo na saída de casa sem que houvesse novos conflitos com a esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também