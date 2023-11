Mulher atende o celular na rua e tem aparelho roubado na Mata do Jacinto

Ao atender o celular na rua para falar com a irmã, uma mulher de 53 anos teve o aparelho roubado por uma dupla de moto na manhã desta quinta-feira (2), no Conjunto Residencial Mata do Jacinto.

Conforme registrado na delegacia, a vítima estava na Rua Alberto Araújo Arruda, voltando do mercado, quando parou em frente a uma serralheria para falar com sua irmã ao telefone, e quando estava parada a vítima viu dois indivíduos sendo que um estava sentado numa motocicleta Honda/CG 125 e outro individuo estava a pé.

A vítima informou que quando se aproximou um dos indivíduos, posteriormente identificado como Leonardo Boeira da Rosa de 31 anos, pegou seu celular e saiu correndo e quando tentou subir na moto onde estava o comparsa, foi detido e imobilizado por populares, que resultou em hematomas no olho esquerdo, escoriações pelo ombro esquerdo, costas e quadril.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o celular já havia sido devolvido à vítima e durante checagem, foi constatado que o autor do furto estava evadido do sistema prisional e possui um mandado de prisão em seu desfavor. O comparsa fugiu do local.

O autor foi levado ao posto de saúde para receber atendimento médico e depois foi encaminhado para a unidade policial para providências cabíveis. O caso foi registrado na Depac Cepol como furto qualificado mediante concurso de pessoas e lesão corporal dolosa.

