Mulher atira e tenta matar o marido ao ser agredida durante briga em Campo Grande

Um homem de 41 anos ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de sexta-feira (19), em uma residência no bairro Vila Nascente, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 e envolve uma série de crimes relacionados à violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça, injúria, dano e tentativa de homicídio.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima consciente, caída dentro do imóvel, sendo socorrida em seguida por um vizinho e pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminhou à Santa Casa.

Conforme apurado, o caso teria começado após o casal retornar de uma festa. Durante o trajeto e já na residência, houve uma discussão, que evoluiu para agressões físicas e verbais. A mulher, de 42 anos, relatou às autoridades que foi agredida pelo companheiro e ameaçada de morte. Um jovem de 19 anos, filho dela, também teria sido agredido ao tentar intervir para defender a mãe.

Ainda de acordo com o relato, após ser colocado para fora da casa, o homem teria forçado a entrada novamente, momento em que a mulher efetuou disparos de arma de fogo. Dois tiros atingiram a vítima, um na região da cintura e outro no pé. A perícia encontrou cápsulas deflagradas no local e apreendeu a arma utilizada, devidamente registrada.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no imóvel para os levantamentos de praxe, incluindo a coleta de imagens do circuito de monitoramento da residência. A mulher afirmou ser proprietária legal das armas e apresentou a documentação.

O homem ferido não foi preso em flagrante, pois foi socorrido imediatamente e não estava sob escolta no momento do atendimento. Já a mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa, vias de fato, ameaça, injuria, dano, homicídio simples na forma tentada e violência doméstica.

