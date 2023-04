Mulher baleada na cabeça após ex não aceitar término morre na Santa Casa

A jovem Karolina Silva Pereira, alvejada por dois tiros, um no pescoço e outro na cabeça, enquanto voltava para casa na madrugada deste domingo (30), não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi cometido pelo ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, que terminou após um ano dos dois juntos.

Além de Karolina, o jovem Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, também acabou baleado durante o ataque na madrugada e morreu ainda no local, antes do socorro ser acionado.

Ataque em casa

Karolina e Luan chegavam em casa na madrugada deste domingo (30), cada um em uma moto diferente, quando foram pegos de surpresa pelo ex-namorado da jovem.

O autor do crime então realizou disparos na direção dos dois, atingindo Luan, que morreu no local, no peito, e Karolina no pescoço e cabeça.

A jovem chegou a ser resgatava e enviada até a Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu sob cuidados médicos.

