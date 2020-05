Mulher baleada por ex-marido na frente de filho passará por cirurgia na capital

A vítima do crime bárbaro ocorrido em Costa Risca na noite de segunda-feira (11), está internada na Santa Casa de Campo Grande e passará por cirurgia no fêmur, após ter sido atingida por um tiro de arma de fogo disparo pelo ex-marido durante tentativa de assassinato.

Ela é a única sobrevivente do crime cometido pelo seu ex-marido Weber Barcelos da Silveira, 36 anos, na noite de ontem. Weber matou a mãe da sobrevivente e depois se suicidou com um tiro na cabeça.

A ex-mulher do autor foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, segundo a assessoria do hospital, a vítima deu entrada às 03h 30min da madrugada desta terça-feira (12).

No momento a vítima está na área vermelha do pronto-socorro consciente, orientada e estável. Será realizada uma cirurgia no fêmur dela, por conta de um disparo que atingiu o osso.

O hospital ainda informa que a mulher será avaliada por outras especialidades devido ferimento na região do abdômen e o procedimento ao qual ela será submetida no fêmur é considerado complexo, mas no momento não existe risco de vida.

Entenda o caso

A mulher intrenada foi vítima de uma tentativa de assassinato dentro da própria casa. Seu ex-marido, Weber, não aceitava o fim do relacionamento e foi na casa da ex-esposa para matá-la.

No local ele atirou contra Rolesi e Elza Limas Soares, 46 anos, mão da vítima sobrevivente. Elza não resistiu e morreu no local, Weber deu um tiro contra a própria cabeça após cometer o crime.

Toda a ação foi vista pelos dois filhos do ex-casal e uma terceira criança. Para mais informações sobre o crime clique aqui.

