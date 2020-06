Mulher bate em namorado com vassoura por causa de jogo de celular

Um homem de 25 anos, que teve sua identidade preservada, denunciou sua agora ex-namorada Dinalva de 41 anos, por agredi-lo na noite de quinta-feira (4), após uma briga dentro de casa no condomínio Silvestre II, no Nova Lima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e a autora que namoravam há 8 meses, discutiram por causa de um jogo de celular, quando Dinalva começou a agredir o companheiro com arranhões, tapas e com um cabo de vassoura, deixando lesões pelo seu corpo.

Após estas agressões a vítima conseguiu fugir da casa de sua namorada e deixou o local indo para sua casa. E na manhã desta sexta-feira (5), foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, representar contra a autora, relatando que ela é desequilibrada e agressiva.

Caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

