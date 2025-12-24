Mulher bate no namorado após ser flagrada dando cerveja e maconha para enteada em Campo Grande

Uma mulher de 30 anos foi denunciada pelo namorado após ser flagrada dando álcool e cigarros para sua filha menor de idade. O caso aconteceu em um condomínio localizado no Bairro Parati, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (23).

Conforme o registro policial, o homem detalhou que mantém um relacionamento há 1 ano e meio com a suspeita, sendo que há 20 dias ela foi morar com ele. Ontem, ao chegar em casa, encontrou a mulher bebendo e fumando maconha com sua filha.

Ao questionar o fato, a suspeita se irritou e atirou uma cadeira de fio contra o companheiro, o atingindo no braço e causando um ferimento. Além disso, jogou uma latinha de cerveja na vítima, que o atingiu no peito.

Diante da situação, o guarda do condomínio interveio na confusão e conseguiu separar a confusão. A Polícia Militar foi acionada, auxiliando a mulher a retirar os pertences do imóvel do homem.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse não ter revidado as agressões. O caso acabou sendo registrado como vias de fato e fornecer álcool e drogas para menores de idade na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

