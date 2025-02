Mulher bêbada quase é atropelada com a filha de 4 meses no colo no Guanandi

Jovem, de 21 anos, foi encaminhada para a delegacia para esclarecimentos referentes a um possível maus-tratos contra a própria filha, de 4 meses, na noite desta sexta-feira (21), no bairro Guanandi, em Campo Grande. Ela estava bêbada e com a bebê, quase foram atropeladas na Avenida Bandeirantes.

Segundo consta no boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a Polícia Militar, após visualizarem a jovem discutir de maneira intensa com o marido e ficar com a filha de 4 meses, indo em direção aos carros no meio da avenida.

Por diversas vezes, moradores tentaram fazer com que ela parasse com a atitude. O marido que estava presente, deixou o local após a discussão e as testemunhas voltaram a implorar para que ela deixasse a filha, até que o pedido foi atendido.

Uma vizinha ficou com a criança até a chegada da Polícia Militar. A jovem e a criança foram encaminhadas para a delegacia, mas ela ficou em uma ala separada, para não prejudicar a bebê.

O caso foi registrado como maus-tratos.

