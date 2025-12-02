Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande

O espaço, na verdade, teria sido arrendado pelo vendedor que realizou a negociação de maneira irregular

02 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (1º) após descobrir que a chácara que havia comprado estava envolvida em um conflito de posse e possível golpe financeiro, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência na Rua Estrela Azul, no Jardim Los Angeles, onde a vítima relatou que havia adquirido o imóvel rural por R$ 60 mil, já pagos via PIX, além de três parcelas de um acordo mensal. O pagamento final de R$ 57 mil estava previsto para o mesmo dia.

No entanto, após a negociação e mudança para a chácara, um terceiro homem apareceu no local afirmando ser o verdadeiro proprietário da área e exigiu que ela deixasse o imóvel. Ele teria feito inclusive ameaças, o que levou à elaboração de um segundo boletim de ocorrência, já que a vítima registrou outro anteriormente sobre o mesmo problema.

A equipe então fez contato com o homem que se dizia proprietário. Ele afirmou que havia arrendado o imóvel ao vendedor, que não realizou os pagamentos combinados. Mesmo assim, o arrendatário teria vendido a propriedade para a vítima, sem ter quitado qualquer valor devido.

Enquanto os policiais ainda estavam na residência da vítima, a esposa do suposto vendedor chegou ao local e se dispôs a esclarecer a situação. A equipe acompanhou a mulher até seu apartamento, onde foram apresentados documentos referentes às transações entre ambas as partes.

No meio da visita, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C com carregador e 12 munições, acompanhada de documentação. Porém, ao consultar o sistema, não localizaram o registro da arma no nome do vendedor, e o objeto foi apreendido para averiguação.

Durante a checagem, os policiais também descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem que vendeu a chácara. Ele recebeu voz de prisão no local.

O caso acabou sendo registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Polícia
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Pistola que possivelmente seria usada no crime
Polícia
Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação