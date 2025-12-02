Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande

Uma mulher procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (1º) após descobrir que a chácara que havia comprado estava envolvida em um conflito de posse e possível golpe financeiro, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até uma residência na Rua Estrela Azul, no Jardim Los Angeles, onde a vítima relatou que havia adquirido o imóvel rural por R$ 60 mil, já pagos via PIX, além de três parcelas de um acordo mensal. O pagamento final de R$ 57 mil estava previsto para o mesmo dia.

No entanto, após a negociação e mudança para a chácara, um terceiro homem apareceu no local afirmando ser o verdadeiro proprietário da área e exigiu que ela deixasse o imóvel. Ele teria feito inclusive ameaças, o que levou à elaboração de um segundo boletim de ocorrência, já que a vítima registrou outro anteriormente sobre o mesmo problema.

A equipe então fez contato com o homem que se dizia proprietário. Ele afirmou que havia arrendado o imóvel ao vendedor, que não realizou os pagamentos combinados. Mesmo assim, o arrendatário teria vendido a propriedade para a vítima, sem ter quitado qualquer valor devido.

Enquanto os policiais ainda estavam na residência da vítima, a esposa do suposto vendedor chegou ao local e se dispôs a esclarecer a situação. A equipe acompanhou a mulher até seu apartamento, onde foram apresentados documentos referentes às transações entre ambas as partes.

No meio da visita, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C com carregador e 12 munições, acompanhada de documentação. Porém, ao consultar o sistema, não localizaram o registro da arma no nome do vendedor, e o objeto foi apreendido para averiguação.

Durante a checagem, os policiais também descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem que vendeu a chácara. Ele recebeu voz de prisão no local.

O caso acabou sendo registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também