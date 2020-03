Mulher chama policial de "bostinha" em abordagem por aglomeraÃ§Ã£o

Luzia Araujo de Souza, de 44 anos, Marcelo Silva de Azevedo, de 36 anos, Marilza Barbosa Pael, de 49 anos e Paulo Roberto Jabrayan, de 44 anos, foram presos por infração de medida sanitária preventiva por descumprir o decreto de toque de recolher na Vila Nhanhá, em Campo Grande, na madrugada dessa sexta-feira (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de roubo em andamento no Motel Beíruthe, na Vila Progresso. No local, a vítima contou que havia sido rendida por um homem, aparentemente usuário de droga e passou as características do suspeito.

Em rondas, os policiais foram em direção à Vila Nhanhá, avistaram um grupo em local onde há grande movimentação de dependentes químicos. Ao perceber a aproximação da polícia, os suspeitos tentaram entrar às pressas em um Fiat Uno vermelho, mas foram abordados.

Durante abordagem Luzia desacatou os policias os chamando de idiota e policiais de bosta. “Seus policinhas de bosta, vou denunciar vocês na corregedoria, é muito fácil ferrar com suas vidas, vou falar com meu amigo comandante”.

Segundo o registro policial, foi solicitado que ela cooperasse com a abordagem, mas não houve diálogo e a mulher acabou algemada e presa, após tentar atacar os militares. Com a suspeita foi localizada uma porção de cocaína. Ela confessou que é usuária de drogas e havia acabado de comprar de um homem na esquina.

Os quatro foram autuados por infração de medida sanitária preventiva. A mulher também vai responder por portar drogas para consumo pessoal, desacato e desobediência.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também