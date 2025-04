Mulher ciumenta mete o tapa no marido durante briga no centro de Campo Grande

Homem, de 42 anos, apanhou da mulher, de 38 anos, durante uma briga motivada por ciúmes durante a noite de sábado (19), na região central de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o casal está junto há 4 anos, já tendo brigado e separado várias vezes durante este tempo. Porém, estão morando juntos na mesma casa desde o mês de fevereiro deste ano.

Ontem, depois de buscar a autora no serviço, eles estavam indo embora quando começaram a brigar por conta de ciúmes. Os dois trocaram várias ofensas até que a mulher desferiu um tapa no rosto do marido.

Depois disso, a autora desceu do carro e ficou pelo local, enquanto o homem foi embora. Ao voltar na região, vendo que poderia encontrar câmeras de segurança, a vítima resolveu procurar a delegacia para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também