Mulher coloca fogo em casa após briga por carregador em Rio Brilhante

Uma mulher, de 38 anos, foi presa ao colocar fogo no sofá de uma casa durante a noite de segunda-feira (30), no Bairro Benedito Rondon, na cidade de Rio Brilhante.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender um caso de incêndio de residência. Ao chegar no local, encontraram a suspeita em visível estado de embriaguez.

O proprietário do imóvel então detalhou que a mulher chegou em casa embriagada, questionado sobre seu carregador que havia sumido. Sem saber onde estava o objeto, ela teve um ataque de fúria.

A suspeita então usou jornais para atear fogo no sofá da sala, fazendo as chamas atingirem outros objetos do cômodo. Enquanto isso, ela saiu para fora do imóvel e colocou fogo em um carro que estava na garagem, queimando parte do banco do motorista e teto.

As chamas foram apagadas pelo homem com baldes de água. Diante da situação, todas as partes foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como incêndio se praticado em casa habitada ou destinada à habitação.

