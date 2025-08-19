Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica

Uma mulher, de 51 anos, ateou fogo na própria casa após uma briga com o marido ocorrida na noite de segunda-feira (18), na Rua Domingos Afonso Amorim, no Bairro Jardim Afonso, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de incêndio em residência. Quando chegaram ao local, encontraram as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o controle das chamas.

Durante o atendimento do caso, eles foram informados que a autora deu inicio ao fogo após um desentendimento com o companheiro, de 69 anos.

Foi então descoberto que ela possuía uma medida protetiva contra o homem, que acabou sendo descumprida por conta da presença do suspeito, que acabou sendo preso por isso.

Diante da situação, os dois foram levados para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

