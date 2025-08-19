Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher coloca fogo na própria casa após brigar com o companheiro em Costa Rica

Os dois acabaram sendo levados para a Delegacia da cidade

19 agosto 2025 - 18h41Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica   (Foto: Gustavo Mendes da Silva/G1)

Uma mulher, de 51 anos, ateou fogo na própria casa após uma briga com o marido ocorrida na noite de segunda-feira (18), na Rua Domingos Afonso Amorim, no Bairro Jardim Afonso, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de incêndio em residência. Quando chegaram ao local, encontraram as equipes do Corpo de Bombeiros fazendo o controle das chamas.

Durante o atendimento do caso, eles foram informados que a autora deu inicio ao fogo após um desentendimento com o companheiro, de 69 anos.

Foi então descoberto que ela possuía uma medida protetiva contra o homem, que acabou sendo descumprida por conta da presença do suspeito, que acabou sendo preso por isso.

Diante da situação, os dois foram levados para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima estava no carro que bateu num barranco
Polícia
Idoso de 84 anos morre após acidente grave na zona rural de Deodápolis
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
Polícia
JD1TV: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente no Carandá Bosque
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
Polícia
JD1TV: Prefeito que agrediu jornalista será investigado no Macapá
A vítima foi encontrada sem vida no final da manhã de hoje
Polícia
Idoso é encontrado morto e polícia suspeita de latrocínio em Ponta Porã
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista tenta fazer ultrapassagem pela direita e é atingido por carreta na Capital
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Polícia
Mulher esfaqueia a irmã no pescoço durante briga em Costa Rica
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Com lesões no pescoço, mulher diz ter sido agredida e dopada pelo marido na Capital
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Polícia
Motociclista morre após atingir ciclista de 14 anos em Coxim
Viatura Polícia Militar
Polícia
Sozinho e em depressão, homem é encontrado morto em casa da zona rural da Capital
Ele passou quase um mês internado
Polícia
JD1TV: PM do Choque perde a perna em serviço e é homenageado por colegas ao deixar hospital

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul