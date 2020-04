Mulher coloca fogo na própria casa

Gabriel Neves com inforações do site "Perfil News"

Uma mulher, que não teve sua idade revelada, ateou fogo na própria casa, sem motivos aparentes, neste domingo (12), no bairro Guaporé 2, em Três Lagoas.

Segundo informações do site Perfil News, a dona do imóvel sofre com problemas psiquiátricos e faz uso de álcool e drogas. Ela esmo teria admitido ter começado o incêndio.

Um dos filhos da autora também mora na casa, o jovem teria idade maior que 18 anos.

Os bombeiros foram até o local e conseguiram apagar as chamas, o caso foi registrado e entre a Polícia Civil.

