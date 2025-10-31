Mulher com Alzheimer desaparece após porta de casa ser arrombada no Itamaracá

Uma mulher, de 56 anos, desapareceu da casa que morava durante a quinta-feira (30), no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ela é portadora de Alzheimer e transtornos mentais.

Conforme o registro policial, feito pelo filho na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, os familiares que moram com a vítima chegaram na residência, que não possui muros ou portões, e encontraram a porta arrombada.

Eles explicaram que por conta da sua condição mental, é mantida presa dentro do imóvel para que todos possam trabalhar. Os parentes acreditam que a própria mulher possa ter danificado a saída para fugir.

A última vez que foi vista pela família, ela estava usando calça pantalona, bermuda por cima, blusa florida e touca rosa na cabeça.

Diante da situação, o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também