Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher com Alzheimer desaparece após porta de casa ser arrombada no Itamaracá

A última vez que foi vista pela família, ela estava usando calça pantalona, bermuda por cima, blusa florida e touca rosa na cabeça

31 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Sabine van/pixabay)

Uma mulher, de 56 anos, desapareceu da casa que morava durante a quinta-feira (30), no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ela é portadora de Alzheimer e transtornos mentais.

Conforme o registro policial, feito pelo filho na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, os familiares que moram com a vítima chegaram na residência, que não possui muros ou portões, e encontraram a porta arrombada.

Eles explicaram que por conta da sua condição mental, é mantida presa dentro do imóvel para que todos possam trabalhar. Os parentes acreditam que a própria mulher possa ter danificado a saída para fugir.

A última vez que foi vista pela família, ela estava usando calça pantalona, bermuda por cima, blusa florida e touca rosa na cabeça.

Diante da situação, o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e será investigado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Enfermeiro tenta estuprar jovem de 18 anos várias vezes na Capital: 'se fosse outro, você deixava'
O caso aconteceu na quinta-feira
Polícia
Homem é preso por mostrar o pênis para mulheres e crianças em Três Lagoas
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
Polícia
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
O caso foi registrado na DP de Aparecida do Taboado
Polícia
Adolescente de 16 anos envolvido na morte de "Dudu da Locadora" é apreendido em Aparecida do Taboado
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Polícia
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande
Operação aconteceu na terça-feira
Polícia
Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho